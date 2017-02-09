Великобритания подняла в воздух истребители для сопровождения российских Ту-160

Великобритания подняла в воздух истребители Typhoon для сопровождения российских ракетоносцев Ту-160. Об этом в четверг, 9 февраля, ТАСС сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

Истребители вылетели с авиабаз Лоссимут и Конингсби после объявления боевой тревоги. В военном ведомстве подчеркнули, что Ту-160 не входили в воздушное пространство Великобритании.

В сентябре 2016 года британские ВВС заявляли о подобном инциденте с российскими ракетоносцами.

В НАТО высказывали возмущение полетами российских военных самолетов вблизи европейских государств. Например, в ноябре 2014 года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что российские военные самолеты представляют опасность для гражданской авиации Европы. Он напомнил, что в 2014 году истребители НАТО более ста раз перехватывали российские военные самолеты, тогда как в 2013-м таких случаев было не больше 30.