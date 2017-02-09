Отсидевший за покушение на односельчанина житель Приамурья задушил его

Житель Приамурья, отбывший наказание за покушение на односельчанина, вернулся из мест заключения и убил его. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 2011 году 34-летний житель села Мухино Шимановского района Амурской области Михаил Хирняк из-за личной неприязни решил убить жителя этого же населенного пункта А. (его полные данные не указываются), попытавшись его повесить. Однако сестра потерпевшего успела перерезать веревку и спасти брата. В 2012 году Хирняк был осужден на шесть лет лишения свободы, однако в марте 2016-го вышел по УДО.

«По возвращении из исправительной колонии домой Хирняк не отказался от намерения совершить убийство А. и 19 августа 2016 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к последнему, начал избивать его, а когда потерпевший попытался убежать в сторону железной дороги, настиг его и задушил на железнодорожном пути. После этого на оставленный им на рельсах труп был совершен наезд железнодорожного состава», — говорится в публикации прокуратуры.

В отношении Хирняка было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Условно-досрочное освобождение ему было отменено, по совокупности приговоров он получил 11 лет лишения свободы в колонии особого режима.