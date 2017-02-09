Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов

Эйфелева башня будет обнесена пуленепробиваемой стеклянной стеной. Об этом сообщает газета Le Parisien. Эти меры направлены на защиту достопримечательности от террористических атак.

По словам главы Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернара Годьера, ограда охватит большую часть садов вокруг сооружения. Известно, что стена высотой 2,5 метра будет возведена осенью этого года. Работы обойдутся властям Франции приблизительно в 20 миллионов евро.

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В середине декабря 2016-го парламент Франции продлил до 15 июля 2017 года режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 13 ноября 2015-го.

11 июля прошлого года Эйфелева башня была закрыта для туристов на время проведения матча чемпионата Европы по футболу. Доступ к достопримечательности ограничили и на следующий день.

Эйфелева башня, наряду с другими достопримечательностями французской столицы, была закрыта для посещения после серии терактов, совершенных вечером 13 ноября. Тогда боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, в концертном зале «Батаклан» захватили заложников, а у футбольного стадиона «Стад де Франс» в пригороде столицы Сен-Дени прозвучали три взрыва