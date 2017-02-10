Российские бомбардировщики и штурмовики перебросили на учения в Таджикистан

Фронтовые бомбардировщики Су-24М из Челябинской области и штурмовики Су-25СМ с авиабазы Кант в Киргизии переброшены в Таджикистан на аэродром Айни (под Душанбе). Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал помощник командующего Центральным военным округом Ярослав Рощупкин.

Самолеты включились в совместные учения 201-й российской военной базы и вооруженных сил Таджикистана. В частности, авиация выполнила учебно-тренировочные полеты над Восточным Памиром.

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«Выполняется отработка сложного пилотажа в различных метеоусловиях и взаимодействие с передовыми авианаводчиками. Летчики бомбардировщиков и штурмовиков поддержат с воздуха действия мотострелков в ходе выполнения учебно-боевых задач по противодействию незаконным вооруженным формированиям, уничтожению караванов, складов, тренировочных лагерей и других объектов условного противника в горах», — рассказал Рощупкин.

В последнее время российская авиация регулярно проводит учения над Средней Азией. В частности, в 2016 году в них дважды (в марте и в сентябре) принимали участие самолеты Дальней авиации Ту-22М3 и Ту-95МС.