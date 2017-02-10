Названы способные пережить апокалипсис животные

Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что морские губки (тип Porifera) пережили апокалипсис — девонское массовое вымирание — практически без снижения видового разнообразия. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Палеонтологи в провинции Чжэцзян, находящейся на юго-востоке Китая, в узкой полосе аргиллитов (твердая глинистая порода) обнаружили остатки (мягкие ткани и скелеты) свыше ста видов древних морских губок. Найденные образцы, по оценкам ученых, пережили период девонского массового вымирания.

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По мнению палеонтологов, животным удалось выжить по причине высокой приспособляемости морских губок к перепадам температур. Также эти организмы прекрасно себя чувствуют в бедной кислородом водной среде. Кроме того, катастрофа спровоцировала резкий рост кормовой базы для Porifera.

Девонское массовое вымирание произошло примерно 445 миллионов лет назад и сопровождалось снижением числа видов на 85 процентов. Причиной произошедшего считается резкая смена климата (глобальное похолодание, за которым последовало внезапное потепление), спровоцировавшее изменения в химическом составе древних гидросферы и атмосферы.