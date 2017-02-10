Путин поставил в пример подрастающему поколению советского разведчика Ботяна

Президент РФ Владимир Путин поздравил легендарного советского разведчика, Героя России Алексея Ботяна со столетним юбилеем. Об этом 10 февраля, сообщается на сайте Кремля.

«Такие люди как вы, по праву являются гордостью России, и очень важно, чтобы ваша ответственная гражданская позиция, искренняя сопричастность к судьбе Отечества были примером для подрастающего поколения», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин также пожелал Ботяну «здоровья и бодрости духа».

В мае 2007 года российский президент вручил ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ботяну Золотую Звезду Героя России. Самой известной операцией, проведенной разведчиком, считается спасение польского Кракова от уничтожения немецкими частями в 1945 году.