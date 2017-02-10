Украинские военные постреляют из «Буков» возле Крыма

На полигоне Ягорлык в граничащей с Крымом Херсонской области Украины в 2017 году запланированы стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1». Об этом сообщил представитель Минобороны страны Дмитрий Гуцуляк, передает РИА Новости. Когда конкретно будут проводиться стрельбы, не уточняется.

Помимо этого, украинские военные примут участие в учениях в Болгарии. Туда будут направлены подразделения, вооруженные ЗРК С-300.

Материалы по теме Ракетно-бомбовый угар Зачем Киеву нужна провокация в небе над Крымом

В январе войска ПВО Украины уже проводили учения в Херсонской области с применением имитационных воздушных целей. В маневрах были заняты военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также выпускники учебных подразделений.

4 января министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным. При этом он отметил, что спрашивать у кого-либо разрешение на учения власти не намерены.

В конце ноября 2016 года Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб. Россия выразила протест. На это в Киеве ответили, что стрельбы будут проведены «исключительно в воздушном пространстве Украины» и осуществляться в строгом соответствии с нормами международного права.