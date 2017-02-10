Режиссер «Ананасового экспресса» и «Храбрых перцем» переснимет хоррор «Хэллоуин»

Американский режиссер Дэвид Гордон Грин снимет ремейк фильма ужасов «Хэллоуин». Об этом автор оригинальной ленты, Джон Карпентер, сообщил в своем Facebook.

К проекту также присоединится Дэнни Макбрайд, ранее сыгравший в фильмах Грина «Ананасовый экспресс» и «Храбрые перцем», а также в картинах «Типа крутой охранник», «Мне бы в небо» и «Чужой: Завет».

Дэвид Гордон Грин и Макбрайд вместе напишут сценарий ленты. Режиссер оригинального «Хэллоуина» Карпентер при этом выступит исполнительным продюсером, а также, возможно, создаст саундтрек.

Премьера картины намечена на 19 октября 2018-го.

«Хэллоуин» — классический фильм ужасов Джона Карпентера, вышел в 1978 году. Главные роли в нем исполнили Джейми Ли Кертис, Дональд Плезенс и Ник Кастл. Лента спровоцировала появление целого жанра, получившего название «слэшер».

Дэвид Гордон Грин известен такими работами, как «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Властелин разметки» и «Храбрые перцем».