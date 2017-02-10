В Демократической республике Конго армейцы расстреляли милицию племенного вождя

В Демократической республике Конго (ДРК) солдаты расправились с бойцами отряда милиции, пытавшимися отомстить за своего погибшего вождя. Об этом сообщает Reuters.

Причиной конфликта послужило нападение на армейский блок-пост. Вооруженные мачете и дубинками ополченцы атаковали укрепленный пункт, желая отомстить за смерть своего вождя Камвины Нсапу. Атака была отбита, после чего военные провели карательную операцию в городе Тшимбулу, где базировались отряды милиции. Погибли, по разным данным, от 56 до 58 человек.

Камвина Нсапу погиб в августе 2016 года в бою с полицией. Месяцем ранее он объявил, что намерен очистить территорию провинции Касаи от силовиков, «чинящих различное беззаконие в отношении населения». После этого Нсапу принялся устанавливать контроль над провинцией, богатой природными ресурсами.

