Путин предложил запретить сотрудникам ФСО в интернете рассказывать о службе

Президент России Владимир Путин предложил запретить сотрудникам органов государственной охраны размещать в интернете данные о своей работе. Соответствующий законопроект, внесенный главой государства в Госдуму в субботу, 11 февраля, размещен на сайте нижней палаты парламента.

«Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны», — говорится в документе.

Согласно законопроекту, служить в ФСО не смогут лица, употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. Также основанием для отказа в приеме на работу в органы государственной охраны станет освобождение от уголовного наказания и занятие предпринимательской деятельностью.

Федеральная служба охраны занимается охраной руководства страны и обеспечением его защищенной связью. Также данная спецслужба наделена правом ведения оперативно-разыскной деятельности.