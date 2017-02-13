Из жизни
 

Поселившийся в британском магазине кот прославился в сети

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В британском городе Бристоль кот, который поселился в одном из местных супермаркетов, приобрел популярность в сети. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, кот по кличке Джордж выбрал в качестве жилища магазин сети ретейлера Wilko. Питомец посещает супермаркет ежедневно на протяжении последних шести месяцев. Посетители фотографируют кота в различных местах и публикуют его снимки в Facebook. Также для животного создали собственную страницу в соцсети.

«Жаль, что мы не можем обучить его помогать покупателям», — пошутила создательница аккаунта Сара Фаулер (Sarah Fowler). Отмечается, что некоторые посетители магазина принимают кота за статуэтку.

В январе сообщалось, что в Instagram набирают популярность видеоролики с котом из Японии по кличке Снежок (Snow), который постоянно обыгрывает своего хозяина в наперстки.

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