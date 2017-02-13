В Новгороде возбудили дело из-за сломавших протез инвалиду сотрудников ДПС

В Великом Новгороде возбудили уголовное дело после применения сотрудниками ГИБДД физической силы и наручников к водителю-инвалиду. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

«В результате применения физической силы и специальных средств со стороны сотрудников полиции водителю причинены телесные повреждения, а также поврежден протез плеча», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках дела планируется проведение судебной медицинской экспертизы, проверки повреждений протеза, а также проведение очных ставок.

Следствием установлено, что 19 января инспекторы ДПС остановили автомобиль Kia Rio с явными признаками несоответствия норм светопропускания передних стекол. Когда полицейский потребовал позволить провести замер, водитель стал умышленно опускать и поднимать стеклоподъемники. После этого его потребовали выйти из автомобиля, а когда он отказался, попытались вывести его силой, применив наручники.

8 февраля сообщалось, что Новгородский областной суд не нашел нарушений в действиях сотрудников ГИБДД, насильно вытащивших из автомобиля водителя-инвалида, отказавшегося выполнять их требования. Также в силе остался оспариваемый истцом штраф в 500 рублей. Отмечалось, что водитель не сообщил полицейским о наличии инвалидности. Также утверждалось, что после обнаружения протеза применение спецсредств было прекращено. Прибывшие на место медики не обнаружили у мужчины повреждений.

В январе водитель-инвалид Кирилл Максименко опубликовал видеозапись его общения с сотрудниками ДПС, которые хотели выписать штраф за тонировку стекол. Мужчина утверждал, что применившие силу полицейские сломали ему дорогостоящий протез руки. По факту произошедшего была начата доследственная проверка.