Питер Дундас одел беременную Бейонсе для «Грэмми»

Бывший креативный директор бренда Roberto Cavalli Питер Дундас создал одежду для выступления певицы Бейонсе на церемонии вручения премий «Грэмми», а также платье, в котором она появилась в зале. Об этом сообщает Fashionista.

Певица впервые продемонстрировала модели из будущей коллекции Дундаса, которую он планирует выпустить под собственным брендом. На сцене беременная двойней Бейонсе появилась в золотом бикини и шитом золотом прозрачном платье с накидкой, а в зал с мужем, рэпером Jay-Z , вышла в красном парчовом платье с декольте.

Фото: @peter_dundas 1 /3

После церемонии Питер Дундас опубликовал эскизы нарядов в своем Instagram-аккаунте и плжтвердил, что одежда войдет в первую коллекцию его бренда Peter Dundas.

Бейонсе получила «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» за клип на композицию Formation.

Питер Дундас — дизайнер норвежского происхождения. Он покинул пост креативного директора Roberto Cavalli в октябре 2016 года после 19 месяцев работы. До того Дундас возглавлял марку Emilio Pucci.