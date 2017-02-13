Команду подготовки «Евровидения-2017» в Киеве лишили полномочий

Команда, занимавшаяся подготовкой музыкального конкурса «Евровидение» в Киеве, заявила о прекращении работы. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает портал «Страна.ua».

«В декабре после обеспечения нашей командой подтверждения от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине», — отмечается в совместном заявлении.

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По словам участников коллектива, такое назначение и связанные с ним действия заблокировали работу по подготовке конкурса на два месяца. При этом сотрудники пытались вести переговоры с руководством Национальной общественной телерадиокомпании Украины, руководством Госкомтелерадио, представителями кабмина.

«Предложенная нам новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, — все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведения конкурса в Украине», — подвели итог в команде.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.