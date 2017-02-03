Авторы символа «Евровидения-2017» объяснились за логотип конкурса

Видео: banda / Vimeo

Креативные агентства Banda Agency и Republique, создавшие логотип для музыкального соревнования «Евровидение-2017», объяснили в видеоролике концепцию символа. Клип опубликован на аккаунте Banda Agency на Vimeo.

Эмблемой международного конкурса стало намысто — национальное украинское женское украшение. В качестве слогана «Евровидения-2017» Киев избрал выражение Celebrate diversity («Прославляйте (или празднуйте) многообразие»). Авторы заявили, что бусины ожерелья скрывают в себе массу возможностей для интерпретаций. «Было важно создать игривую платформу, которая находила бы отклик у разных аудиторий», — сообщается в видео.

30 января организаторы соревнования представили логотип и лозунг «Евровидения-2017». Пользователи социальных сетей высмеяли логотип, сравнив его с круассаном, стафилококком, креветкой и косой Юлии Тимошенко.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.