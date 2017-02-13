Продовольствие малоимущим предложено выдавать с помощью карты «Мир»

Минпромторг предложил назначить карту «Мир» платежным средством по программе продовольственной помощи малоимущим. Об этом передает Rambler News Service в понедельник, 13 февраля.

Как пояснили в Минпромторге, который выступил с инициативой выдачи помощи бедным, с помощью карты можно будет купить только определенные категории произведенных в России продуктов питания. В перечень не входят алкоголь и табачная продукция, а также прочие «вредные» товары.

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В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Минфин поддерживает эту идею. «Любые государственные выплаты гражданам, в соответствии с нашей задумкой, должны производиться через карточку "Мир". Про программу помощи я не знаю, но то, что она будет идти через карту "Мир", — очень хорошо», — пояснил чиновник.

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор считает перечисление средств по этой программы на карту «Мир» вполне возможным.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.