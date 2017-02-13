Miu Miu сделала женщину-комика героиней короткометражки

Марка Miu Miu представила новое видео из проекта Women’s Tales — цикла короткометражек снятых женщинами-режиссерами. Ролик опубликован на YouTube.

Его главной героиней стала стэндап-комик Кармен Линч. Основой сценария послужил монолог, который Кармен написала для собственного выступления.

Miu Miu — «дочка» итальянского модного дома Prada. Изначально в коллекциях бренда присутствовали как женская, так и мужская линейки, но с 2008 года компания поменяла стратегию и сосредоточилась только на создании женской одежды и аксессуаров.

В разное время с компанией сотрудничали Мэгги Джилленхолл, Ванесса Паради, Кирстен Данст и Летиция Каста.