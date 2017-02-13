МВД отменило приказ о запрете на съемку в отделениях полиции

Министерство внутренних дел отменило приказ, запрещающий фото- и видеосъемку в отделениях полиции без одобрения руководства. Об этом представитель МВД сообщил во время заседания в Верховном суде, рассматривавшем иск активиста Яна Кателевского, обжаловавшего этот запрет, передает «Интерфакс».

«Прошу прекратить производство по делу в связи с отменой приказа», — сказал представитель ведомства. По его словам, случилось это из-за утраты приказом силы 10 февраля 2017 года, согласно одному из служебных актов. Прокуратура не стала возражать против этого решения МВД.

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Кателевский был задержан в апреле 2016 года, когда он вместе с двумя другими активистами, Андреем Орлом и Евгением Прошиным, зашел на территорию отделения полиции в городе Раменское Московской области и снимал здание на камеру. Они утверждали, что часть земли, на которой припаркованы машины сотрудников, — незаконно захваченная муниципальная собственность. Двумя днями позднее суд арестовал активистов за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Кателевский получил 12 суток, Орел — десять, а Прошин — трое.

Во время задержания Кателевский включил диктофон, который оставался включенным несколько часов. На запись попал спор активиста и полицейских по поводу применения к нему силы при задержании. Полицейские утверждают, что «вежливо провожали» Кателевского, чтобы не причинить физической боли. Кателевский ответил так: «Вот сказочник! Ганс Христиан Андерсен!». Также примечательным оказался разговор полицейских о том, как забрать у активиста копию протокола, составленную с нарушениями. Один из правоохранителей предложил в связи с этим «по рогам ему дать».

Записи вызвали широкий резонанс — 26 июля председатель координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что в связи с публикацией этих диктофонных записей ОВД Раменское может быть расформировано.