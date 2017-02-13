Японские часовщики расписали часы эмалью

Японская часовая компания Seiko представила коллекцию под названием Presage Enamel. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает The Hypebeast.

В нее вошли несколько моделей, эмаль на циферблаты наносилась вручную. Корпус часов выполнен из стали, часовые деления обозначены римскими цифрами. Цены на часы варьируются от 1380 до 2815 долларов.

Фото: пресс-служба Seiko

Seiko (Seiko Holdings Corporation) — японская компания по производству часов, прецизионных инструментов и точной механики. Основана Хаттори Кинтаро в 1881 году в Токио.

Первоначально компания занималась продажей часов и украшений, собственное часовое производство открыла в 1892 году. В настоящее время выпускает как кварцевые, так и механические часы в премиальных линиях Credor, King Seiko и Grand Seiko.

Весной 2016 года марка представила модель Fugaku с турбийоном, вдохновленную гравюрой Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагава».