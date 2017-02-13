Японские часовщики расписали часы эмалью

Японская часовая компания Seiko представила коллекцию под названием Presage Enamel. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает The Hypebeast.
В нее вошли несколько моделей, эмаль на циферблаты наносилась вручную. Корпус часов выполнен из стали, часовые деления обозначены римскими цифрами. Цены на часы варьируются от 1380 до 2815 долларов.
Seiko (Seiko Holdings Corporation) — японская компания по производству часов, прецизионных инструментов и точной механики. Основана Хаттори Кинтаро в 1881 году в Токио.
Первоначально компания занималась продажей часов и украшений, собственное часовое производство открыла в 1892 году. В настоящее время выпускает как кварцевые, так и механические часы в премиальных линиях Credor, King Seiko и Grand Seiko.
Весной 2016 года марка представила модель Fugaku с турбийоном, вдохновленную гравюрой Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагава».