Опубликована видеозапись запуска баллистической ракеты в КНДР

Центральное телевидение КНДР опубликовало запись старта баллистической ракеты, состоявшегося в ночь на 12 февраля по московскому времени.

Запуск твердотопливной ракеты средней дальности «Пуккыксон-2» («Полярная звезда-2») был произведен с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Она пролетела около 500 километров и упала в Японское море.

Ракета выпущена из транспортно-пускового контейнера методом минометного («холодного») старта. Шасси повышенной проходимости выполнено гусеничным, что увеличивает мобильность комплексов при рассредоточении в угрожаемый период.