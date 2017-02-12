Источник сообщил об отсутствии угрозы для России от запущенной КНДР ракеты

Российские военные зафиксировали пуск северокорейской баллистической ракеты, произведенный в ночь на воскресенье. Об этом 12 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Азимут стрельбы был направлен на восток, то есть ракета не представляла какой-либо опасности для территории Российской Федерации», — заявил собеседник агентства. По его словам, пуск был выполнен из северного района КНДР на дальность до 500 километров.

Северная Корея запустила ракету неустановленного типа с восточного побережья провинции Пхенан-Намдо 12 февраля в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Власти Японии сообщили, что она упала в Японском море.

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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан пообещал наказать Пхеньян. Глава МИД Японии Фумио Кисида сообщил о намерении добиться созыва Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Штаты поддержат Японию «на 100 процентов».

В 2016 году Северная Корея провела более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН, наложившего на Пхеньян санкции. В новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что отечественная межконтинентальная баллистическая ракета находится «в последней стадии разработки».