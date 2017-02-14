Россия применит принцип «единого окна» для обслуживания индийских вертолетов

«Вертолеты России» планируют развернуть в Индии сервисное обслуживание авиатехники, выполненное по схеме «единого окна». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил в ходе выставки Aero India — 2017 заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

«В рамках проекта "единого окна" холдинг и поставщики комплектующих для вертолетов российского производства отработают схему комплексного обеспечения сервисным обслуживанием этой техники в интересах зарубежного эксплуатанта», — сообщил Чечиков.

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При реализации предлагаемой схемы, как пояснили специалисты «Вертолетов России», эксплуатанты техники избавятся от необходимости вести диалог с сотнями производителей комплектующих. Они смогут получить весь спектр услуг послепродажного обслуживания российских вертолетов из «единого окна».

Схема существенно упростит обслуживание и ремонт вертолетов, а также сократит их сроки. При этом эксплуатанты получат именно те комплектующие и услуги, которые сертифицированы холдингом «Вертолеты России» как производителем.

В Индии эксплуатируется значительный парк вертолетов российского производства, включая Ми-8/17, Ми-26, Ми-35, Ка-28 и Ка-31. Планируется развернуть совместное производство легких вертолетов Ка-226Т.