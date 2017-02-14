«Вертолеты России» оценили перспективы совместного производства Ми-17 с Индией

Корпорация «Вертолеты России» не исключает частичной локализации производства вертолетов семейства Ми-17 в Индии. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» на открывшейся в Бангалоре выставке Aero India — 2017 заявил заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

Он указал, что на сегодняшний момент эта тема не настолько актуальна, так как существующие мощности производства в России позволяют удовлетворить спрос. Однако, отметил он, при условии успешной реализации проекта локализации производства в Индии легких вертолетов Ка-226Т, можно рассмотреть и вопрос о совместном производстве Ми-17.

В Индии эксплуатируются около 400 вертолетов семейства Ми-8/17 разных модификаций, из них более 150 — новые машины типа Ми-17В-5 (экспортная версия вертолета Ми-8МТВ-5). В данный момент на финальной стадии согласования находится контракт на поставку еще 48 таких вертолетов.

Межправительственное соглашение о совместном производстве Ка-226Т было подписано в октябре 2016 года. По нему 40 машин будет передано из России, а еще 160 соберут на заводе в Индии, поэтапно наращивая долю индийских производителей в готовом изделии.