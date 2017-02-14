Губернатор Калифорнии попросил у Белого дома денег из-за разрушения плотины

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун направил в Белый дом письмо с просьбой о содействии в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на озере Оровилл из-за разрушения плотины. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет The Merccury News.

«Федеральная помощь необходима для спасения жизней и защиты собственности, общественного здоровья и безопасности», — говорится в обращении. Уточняется, что срочная помощь необходима 10 тысячам человек, эвакуированным из трех округов — Саттера, Бьютта и Юбы. 13 февраля в этих регионах объявили режим ЧП, в общей сложности из-за разрушения плотины было объявлено об эвакуации примерно 200 тысяч человек.

Браун также провел пресс-конференцию, в ходе которой заверил, что власти делают все возможное, чтобы устранить существующие угрозы.

Ранее 14 февраля в сети появилась запись, на которой запечатлен выход водохранилища из берегов.

11 февраля после сильных дождей вода начала переливаться сначала через запасной, а затем и основной водосброс плотины. Затем было зафиксировано разрушение последнего из-за эрозии. Власти опасаются, что дамба может полностью развалиться, что приведет к масштабному наводнению.