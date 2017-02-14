В сети появилось видео выхода из берегов американского водохранилища Оровилл

В сети появилось видео разлива американского водохранилища Оровилл — выход этого водоема из берегов привел к эвакуации 200 тысяч человек, проживающих в Калифорнии. Кадры опубликованы Ruptly.

Сам разлив произошел в субботу, 11 февраля. Когда о нем стало известно властям, они произвели инспекцию плотины и обнаружили ее неудовлетворительное состояние: именно тогда и было принято решение об эвакуации сотен тысяч жителей. Власти опасаются, что поврежденный водосброс плотины может обрушиться, что приведет к масштабному наводнению.