В Минкульте открестились от инициативы слияния РГБ и РНБ

Пресс-секретарь Министерства культуры РФ Ирина Казначеева опровергла слухи о возможном слиянии Российской государственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ). Об этом она заявила в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 14 февраля, в ответ на вопрос об обращении заксобрания Санкт-Петербурга с призывом остановить слияние.

«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось. Все усилия оппозиционных депутатов заксобрания Санкт-Петербурга больше напоминают борьбу с ветряными мельницами. Даже больше, с мельницами, которых нет в природе», — сказала она.

«Речь идет об инициативе самих двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений», — добавила Казначеева.

Пресс-секретарь также пояснила, что «заявления о сокращении якобы 400 сотрудников РНБ и тем более присоединении петербургской библиотеки к московской являются абсолютной ложью, распространяются людьми некомпетентными и в личных интересах».

По поводу увольнения главного библиографа Татьяны Шумиловой Казначеева отметила, что считает излишним «комментировать тех, кто вместо работы бегает по редакциям и пресс-конференциям, иными словами прогульщиков». По ее словам, главный библиограф — это формальное название должности, притом не самой высокой в библиотеке.

«Выше, к примеру, "главный библиотекарь" (их в РНБ 159), а библиографов — 33 человека, и эта должность ранга примерно такого же, как главный специалист в комитете по культуре Петербурга. Так что она никакой не "главный" и никаких библиографов позицию не отражает», — заверила Казначеева.

Ранее члены комиссии по культуре Законодательного собрания Санк-Петербурга поддержали проект обращения закса к министру культуры Владимиру Мединскому. В обращении содержится запрос дополнительной информации по слиянию РГБ и РНБ, а также просьба остановить процесс объединения учреждений.

Руководство министерства культуры от официальных комментариев отказалось.

Сообщения о слиянии РНБ и РГБ опроверг исполняющий обязанности директора Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов.

Российская государственная библиотека (бывшая Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина) — крупнейшая публичная библиотека в России и континентальной Европе и одна из крупнейших библиотек мира. Она располагается в Москве.

Российская национальная библиотека (бывшая Государственная публичная библиотека) расположена в Санкт-Петербурге. Она является второй по величине в стране.