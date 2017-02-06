Глава Российской государственной библиотеки опроверг слияние с РНБ

Исполняющий обязанности директора Российской государственной библиотеки (РГБ) Владимир Гнездилов опроверг сообщения о слиянии учреждения с Российской национальной библиотекой (РНБ). Об этом он заявил корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 6 февраля.

По словам Гнездилова, он и руководитель РНБ Александр Вислый направили письмо министру культуры Владимиру Мединскому. Директор РГБ подчеркнул, что они не просили объединять учреждения, а рассказали о преимуществах, «которые можно получить при объединении усилий и координации действий» библиотек. «О формах этого объединения мы не говорили», — добавил он.

Гнездилов отметил, что речь идет о сотрудничестве РНБ и РГБ: устранении дублирования, создании единой электронной библиотеки.

На заявление президента Петербургского библиотечного общества Зои Чаловой о том, что в случае объединения библиотек без работы могут остаться около 400 человек, директор РГБ заявил, что не понимает, каким образом был произведен подобный подсчет.

В конце января президент Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова раскритиковала возможное объединение РНБ и РГБ, сообщала «Фонтанка». Она заявила, что предложение Гнездилова и Вислова о слиянии библиотек — «совершено бестактный поступок».

Российская государственная библиотека (бывшая Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина) — крупнейшая публичная библиотека в России и континентальной Европе и одна из крупнейших библиотек мира. Она располагается в Москве.

Российская национальная библиотека (бывшая Государственная публичная библиотека) расположена в Санкт-Петербурге. Она является второй по величине в стране.

