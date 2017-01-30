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В Мурманской детско-юношеской библиотеке пройдет неделя безопасного Рунета

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31 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует «Неделя безопасного Рунета — 2017», посвященная проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

С 31 января по 7 февраля главная детская библиотека региона проводит серию мероприятий, объединенных общей тематикой: формирование безопасной онлайн-среды для детей и взрослых. Среди основных задач организаторы называют создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования современных технологий, а также повышение осведомленности о позитивном онлайн-пространстве.

Учащиеся 7 класса мурманской гимназии № 1 примут участие в мини-квесте «Опасности NET», для семиклассников мурманской школы № 1 пройдет акция «Делайте безопасное селфи!», каждый участник которой получит памятку МВД по этой теме.

Старшеклассников ждет викторина «Цифровое поколение» в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и час безопасности и ответственности «Радуга Интернета». Для ребят 5-8 классов подготовлены медиавикторина «Такой Интернет, где опасности нет» и урок безопасности «Онлайн-зависимость».

Всю неделю посетители Медиатеки смогут пройти тестирование на знание интернет-безопасности, познакомиться с позитивным интернет-контентом, посетить интерактивный Музей информации и сделать селфи с экспонатами.

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