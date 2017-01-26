Делавшая селфи китайская туристка погибла под машиной в Мурманске

В Мурманске двое туристов из Китая, пытавшиеся сфотографироваться рядом с местной достопримечательностью, попали под колеса автомобиля. Об этом РИА Новости сообщили в управлении регионального МВД.

«По всей видимости, они пытались сделать селфи на фоне стелы, перебегали дорогу в неположенном месте и попали под колеса внедорожника Volvo», — рассказали в управлении. Пострадавшие были доставлены в больницу, где 24-летняя женщина скончалась, а у ее 28-летнего спутника были диагностированы множественные переломы.

Отмечается, что в момент инцидента в городе была сильная метель. Допустивший наезд водитель был трезв. По факту произошедшего проводится проверка.

В октябре 2016 года житель Воронежской области сорвался в горах Краснодарского края при попытке сделать снимок. В июле того же года турист из Санкт-Петербурга погиб от удара молнии под Волгоградом во время фотографирования у Поклонного креста в Серафимовичском районе.