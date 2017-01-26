В Мурманской области открылся международный фестиваль «Снеголед»

В Кировске Мурманской области открылся международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Тема фестиваля этого года — бренды России. Мероприятие продлится до 29 января. Профессиональные скульпторы и художники из России и других стран будут создавать скульптуры из снега высотой до 3,5 метров.

В рамках фестиваля также пройдут шоу, спектакли и перфомансы.

Мероприятие проводится с 2011 года в «Снежной деревне». В течение четырех лет там действовал ледяной загс, где каждый год 14 февраля регистрировали браки. В 2013 году «Снежная деревня» вошла в книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега.