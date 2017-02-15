Появилась фотография Стива Бушеми в роли Никиты Хрущева

В сети появилась фотография со съемок фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Иануччи. На снимке запечатлены актеры Джейсон Айзекс в роли маршала Георгия Жукова и Стив Бушеми в образе Никиты Хрущева.

Также в ленте снялись Адриан Маклафлин в роли Иосифа Сталина, Майкл Пейлин в роли Вячеслава Молотова и Андреа Райзборо в роли Светланы Аллилуевой.

Работа над картиной, основанной на комиксах Фабьена Нури и Тьерри Робина, началась в 2016-м. Премьера фильма намечена на 2017 год.

Стив Бушеми — американский актер, лауреат премии «Золотой глобус». Наиболее известен по ролям в фильмах «Фарго», «Большой Лебовски» и «Воздушная тюрьма», а также в сериале «Подпольная империя».