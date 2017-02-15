Культура
 

Умерла «первая леди фортепианного джаза» Барбара Карролл

Перейти в «Мою Ленту»
Барбара Карролл
Барбара Карролл

В Нью-Йорке на 93-м году жизни умерла Барбара Карролл, которую часто называли «первой леди фортепианного джаза». Об этом сообщает The New York Times.

Карролл скончалась в своем доме 12 февраля.

Последние годы она регулярно давала концерты в знаменитом джазовом клубе Birdland на Манхэттене вместе с басистом и певцом Джеем Леонхартом. Также в декабре 2016 года она выпустила свой последний альбом, Barbara Carroll Plays Birdland.

Исполнительница родилась 25 января 1925 года и начала играть на фортепиано с тех пор, как ей исполнилось пять лет. После окончания школы она поступила в Консерваторию Новой Англии, но ушла оттуда, решив выступать в составе джаз-бэндов. В 1947-м пианистка приехала в Нью-Йорк и первое время по совету своего друга играла под псевдонимом Бобби Карролл, чтобы не раскрывать свой пол, пока ее не нашел агент, который сделал ее звездой.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Barbara Carroll, Pioneering Jazz Pianist and Singer, Dies at 92
Американский джазовый музыкант Эл Джерро умер на 77 году жизни
Умер определивший развитие хип-хопа композитор Дэвид Аксельрод
Умер вокалист King Crimson и Asia Джон Уэттон
Последние новости
При пожаре в краснодарской многоэтажке погиб человек
СМИ сообщили о разочаровании игроков «Барселоны» в тренере
Ветеран АТО предрек Украине нацистский режим
Пингвинов привели к страдающим деменцией британцам
Определена дата очередного раунда женевских переговоров по Сирии
МИД России поделился рецептом котлет по-крымски
В КПРФ назвали сроки исключения коммуниста Вороненкова из партии
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:10 Сегодня

«Спонтанный стрит-арт — маргинальный вид спорта»

Как поднять московское уличное искусство с колен
19:51 Сегодня

Максакова назвала дело против ее мужа Вороненкова фабрикацией и чушью

18:06 Сегодня

Максакова дала два разных объяснения ухода из Гнесинки

20:20 Сегодня

Blondie выпустили клип на трек Fun

Культура
 — 
09:44 14 февраля 2017
Кадр из фильма «Затерянный город Z»

Все несчастные семьи

«Затерянный город Z», повар-убийца и нравы оппозиции на Берлинском кинофестивале
18:24 Сегодня

СМИ сообщили о драке актера-бойца Тактарова в саровском ресторане «Феллини»

17:01 Сегодня

Режиссер Майкл Мур потребовал импичмента Трампа

19:04 Сегодня

Названы самые дорогие картины русских художников за последние пять лет

Культура
 — 
05:30 12 февраля 2017

Герои на героине

Сиквел «На игле» и Олег Сенцов на Берлинском кинофестивале
16:32 Сегодня

Для игрового фильма по мотивам «Мулан» нашли режиссера

15:20 Сегодня

Бежавшую на Украину бывшего депутата Максакову уволили из Гнесинки

17:41 Сегодня

Бог Тор попытался заплатить за съемную квартиру тыквой в тизере «Рагнарека»

Россия
«Это архаичная практика»
Социолог о ранних браках, похищении невест и убийствах чести на Кавказе
Владимир Путин«Президент у нас — не кисейная барышня»
Как и от кого в России собрались защищать честь главы государства
Сванидзе предложил похоронить Ленина к столетию Октября
Число потерпевших в деле фонда «Томск без наркотиков» выросло до 10 человек
Бельянинов заявил о готовности «туалеты мыть» по приказу Путина
Пушков заявил об утрате Вашингтоном поддержки Евросоюза
Улыбаемся и катим
Московские катки: от старинной забавы к современному тренду
Все материалы
Мир
Президент Франсуа Олланд во время посещения Тео в больницеМученик Тео
Кто организовывает беспорядки на окраинах Парижа
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Предчувствие гражданской войны
Кто в Европе вызвался противостоять мигрантам
Определена дата очередного раунда женевских переговоров по Сирии
В Австралии мотоциклист избежал гибели под колесами скоростного поезда
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
Иранцы вытирают ноги о портрет Дональда ТрампаБольшой Сатана недоволен
Аннулирует ли Трамп ядерную сделку с Тегераном
Все материалы
Бывший СССР
«А жить за счет России вы готовы?»
Политолог Андрей Суздальцев — о невыгодном для Москвы ЕАЭС
Киевский суд счел недостоверной информацию о виллах Яценюка в Майами
Украина ввела чрезвычайный режим в энергетике из-за дефицита угля
Ветеранов АТО наградили земельными участками на свалке
В Киеве рассказали о данных Вороненковым «очень важных» показаниях
В Киргизии назвали дату выборов нового президента
«Киборга» Лаврика посадили на три года за стирку грязного украинского флага
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаДилемма Набиуллиной
Станет ли Центробанк мешать укреплению рубля
Силуанов предупредил о последствиях повышения НДС
Гройсман пригрозил увольнением за информацию о росте цен на газ
Силуанов рассказал о судьбе рубля без валютных интервенций
Инфляция в России прекратилась впервые за полгода
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам
Все материалы
Бизнес
Недовес и пересортица
В чем обманывают производители продуктов питания
Глава Россельхознадзора получил запрос из-за претензий белорусской прокуратуры
Есть ли жизнь в промзоне
Что происходит в промышленных зонах столицы
«Победа» начала продавать билеты из регионов в Сочи и Анапу
Акции Apple принесли Баффету миллиард долларов за шесть недель
В Минфине объяснили невозможность снижения акцизов на сидр
СМИ узнали о покупке Якубовичем доли в птицефабрике
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
«Бородавочник» никак не уймется
Отставка главного штурмовика ВВС США опять отложена
Кассовые сборы
С чем связаны нападения на инкассаторов в Москве
Главы генштабов России и США встретятся в Баку
Минобороны России вслед за инозаказчиками получит обновленный вертолет Ми-26Т2
Бывшего вице-премьера Крыма заподозрили во взятке на 27 миллионов
Минобороны опубликовало ролик с полетами истребителей Су-35С
Все материалы
Наука и техника
Сверхновая 1993J (в представлении художника)Взрыв года
Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезды
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Освобожденные
Чем тешили себя негры после отмены рабства в США
Раскрыта загадка «пятен Роршаха»
В США допустили создание генетически модифицированных людей
Названы самые спортивные страны ЕС
Погодную бомбу над США показали на видео
Все материалы
Спорт
ЗаМессили
Разгром от ПСЖ и другие крупные поражения «Барселоны» в Лиге чемпионов
Флойд МэйуэзерБой на миллиард
Возможна ли на самом деле встреча на ринге Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора
Марадона пригрозил журналисту переломом носа
СМИ сообщили о разочаровании игроков «Барселоны» в тренере
Губерниев назвал раскритиковавших его чехов прекрасными людьми
Кореянка Аввакумова заняла пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Тренер подольского «Витязя» рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста
Все материалы
Культура
«Спонтанный стрит-арт — маргинальный вид спорта»
Как поднять московское уличное искусство с колен
Неловкий момент
Как фэшн-фотограф Денис Пил заставал своих моделей врасплох
Кадр из фильма «Затерянный город Z»Все несчастные семьи
«Затерянный город Z», повар-убийца и нравы оппозиции на Берлинском кинофестивале
Умерла «первая леди фортепианного джаза» Барбара Карролл
Blondie выпустили клип на трек Fun
СМИ сообщили о драке актера-бойца Тактарова в саровском ресторане «Феллини»
Названы самые дорогие картины русских художников за последние пять лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Владыки морей
Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Подросток внес правку в статью Википедии и стал VIP на концерте любимой группы
В сети пошутили над обольстившим дочь Трампа канадским премьером
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Шварценеггеру припомнили роль в худшем фильме в истории за шутку про Nickelback
Пассажир метро с мышкой для смартфона смутил пользователей сети
В сети оспорили право Иванки Трамп сидеть в президентском кресле
Все материалы
Ценности
«Мужчина не должен платить за любовь»
Парфюмер Килиан Хеннесси: раскрыта секретная связь женщин и денег
Уникальный скутер оценили в 250 тысяч евро
В России стартовали продажи Corvette Grand Sport за 7,5 миллиона рублей
Longchamp посвятила сумки антилопе куду
Caviar предложил мужчинам золотые пистолеты
А ну заткнулись!
Как правильно заправить в джинсы свитер и все остальное
Levi’s сшил одежду для бунтарей
Все материалы
Путешествия
«Туризм — эффективное оружие духовного господства»
Эксперт о современных трендах и борьбе с новым варварством
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Двум российским авиакомпаниям разрешили летать из Жуковского в Китай
Вдвое больше россиян отправятся в Европу на День защитника Отечества
ОАЭ откажут в визе по прибытии части российских семейных туристов
Россияне стали реже ездить в Кирибати и Ангилью
Ешь перепечи, посикунчики жуй
Непростой тест на знание региональной кухни России
Все материалы
Из жизни
На фото (слова насильника жертве): «Давай, кузен, это весело. Это просто игра»«Будь мужиком, сделай это»
Истории жертв изнасилований обоих полов — в проекте фотографа из США
«Она меня сразила»
Фотопроект о влюбленных российских пенсионерах
Законно раздеться
Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права
Sozopol, Bulgaria - Black Sea during the summer holidays«Назад? Спасибо, уж лучше вы к нам!»
История московской бизнес-леди, переехавшей в Болгарию
Мужчина нашел труп в угнанном фургоне, вернул машину и попытался украсть другую
У рассказывавшего про велодорожки бельгийского министра украли велосипед
Якутский скульптор слепил Ждуна из навоза
Все материалы
Тест: угадай дорожный знак
Большой палец вверх и женщина с сумкой: угадаешь?
Топ-8 внедорожников с самым большим клиренсом
Машины для бездорожья с самым большим дорожным просветом
Сколько получают гонщики Формулы-1
Зарплаты пилотов Формулы-1. И самая высокая — не у Льюиса Хэмилтона
Первый тест нового Hyundai Solaris
Тест-драйв повзрослевшего «Соляриса»
В Магнитогорске дилеру подкинули «мертворожденный» Evoque
Видео: что будет, если включить задний ход на 64 километрах в час
Работник «Теслы» пожаловался на Маска и условия труда
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы