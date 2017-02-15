Из жизни
 

Курс енототерапии появился в екатеринбургском зоопарке

Перейти в «Мою Ленту»

В Екатеринбургском зоопарке разработали курс для детей, которые страдают аутизмом, ДЦП и другими заболеваниями. К занятиям привлекли дрессированных сурикатов и енотов, сообщает в среду, 15 февраля, ТАСС со ссылкой на специалиста учреждения Игоря Пермякова.

«Существует иппотерапия, дельфинотерапия. Мы решили разработать енототерапию для детей, страдающих различными заболеваниями. Для этого обучали сурикатов и енотов. Пушистые помощники не только помогают открывать инвалидам окружающий мир, но также помогают им в социализации», — сказал он.

По словам Пермякова, дети контактируют с животными в игровой комнате в группах от семи до восьми человек. Отмечается, что в ходе подобных занятий, на которых зверей можно погладить и пообщаться с ними, страдающие аутизмом дети раскрываются, начинают улыбаться, становятся более энергичными. «По словам взрослых, после такой терапии подростки с инвалидностью становятся более открытыми и начинают доверять друг другу», — сказал сотрудник зоопарка.

В октябре 2015-го стало известно, что Александр Семин и Эвелина Бледанс запустили благотворительный проект «МедиаСема» с лекциями и советами для родителей детей с синдромом Дауна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эвелина Бледанс с мужем запустили портал для обучения детей с синдромом Дауна
Последние новости
Захарова прокомментировала заявление США по Крыму
В Минфине объяснили невозможность снижения акцизов на сидр
5'Nizza выпустила первый за 12 лет альбом
Мосгорсуд отказался ужесточать приговор сыну вице-президента «Лукойла»
В Кремле прокомментировали обвинения в нарушении Договора по РСМД
Российские визы предложили сделать бесплатными
Fitch спрогнозировало реальный уровень снижения добычи нефти странами ОПЕК
Другие материалы рубрики
00:08 Сегодня
На фото (слова насильника жертве): «Давай, кузен, это весело. Это просто игра»

«Будь мужиком, сделай это»

Истории жертв изнасилований обоих полов — в проекте фотографа из США
13:39 2 февраля 2017

Звезды Голливуда высмеяли Трампа за использование альтернативной конституции

11:22 Сегодня

Супруги из Техаса сделали из гигантского бизона домашнее животное

11:21 2 февраля 2017

Трапезу белых медведей в берлинском зоопарке сняли на видео

00:02 12 февраля 2017

Законно раздеться

Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права
23:16 14 февраля 2017

В Карелии кот оставил без света более двух тысяч человек

22:18 14 февраля 2017

Модель-трансгендер впервые снялась для обложки Vogue

07:10 1 февраля 2017

Британских любителей здорового образа жизни закидали репой, картофелем и авокадо

00:05 13 февраля 2017
Sozopol, Bulgaria - Black Sea during the summer holidays

«Назад? Спасибо, уж лучше вы к нам!»

История московской бизнес-леди, переехавшей в Болгарию
19:18 14 февраля 2017

В Китае пес сбежал из клетки и освободил других собак

17:50 14 февраля 2017

Испанские мошенники научились делать Lamborghini из старых Toyota

21:56 1 февраля 2017

Британская звезда реалити-шоу потратила состояние на пластику

Россия
«Это архаичная практика»
Социолог о ранних браках, похищении невест и убийствах чести на Кавказе
Владимир Путин«Президент у нас — не кисейная барышня»
Как и от кого в России собрались защищать честь главы государства
В Кремле отказались обсуждать с США вопрос принадлежности Крыма
В Ставрополе закрыли возбужденное из-за фразы «бога нет» дело
Улыбаемся и катим
Московские катки: от старинной забавы к современному тренду
Житель Приамурья запер фельдшера скорой помощи в квартире
Песков шутливо посоветовал отказаться от чтения американских газет
Все материалы
Мир
Президент Франсуа Олланд во время посещения Тео в больницеМученик Тео
Кто организовывает беспорядки на окраинах Парижа
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Предчувствие гражданской войны
Кто в Европе вызвался противостоять мигрантам
В МИД России подтвердили встречу Лаврова с Тиллерсоном
Могерини допустила утрату США роли мирового лидера
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
Иранцы вытирают ноги о портрет Дональда ТрампаБольшой Сатана недоволен
Аннулирует ли Трамп ядерную сделку с Тегераном
Все материалы
Бывший СССР
«А жить за счет России вы готовы?»
Политолог Андрей Суздальцев — о невыгодном для Москвы ЕАЭС
В Донецке прошел митинг против бездействия миссии ОБСЕ
Порошенко провел кадровую чистку в СБУ
Киев отреагировал на заявление Белого дома о возврате Крыма
Депутат Рады призвал убить представителя Киева на минских переговорах
В киевской школе родители отказались собирать посылки участникам АТО
Военнослужащие ВСУ спрогнозировали наступление ополченцев по льду Азовского моря
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаДилемма Набиуллиной
Станет ли Центробанк мешать укреплению рубля
«Сургутнефтегаз» пообещал сократить добычу на 400 тысяч тонн
Глава ФРС допустила повышение ставки на ближайших заседаниях
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
Греф допустил ослабление рубля из-за покупок Минфином валюты
Минэнерго России назвало условия начала поставок газа на Украину
Прибыль российских банков подскочила в 3,5 раза
Все материалы
Бизнес
Недовес и пересортица
В чем обманывают производители продуктов питания
Десять человек из «Транснефти» заработали 883 миллиона рублей в прошлом году
Есть ли жизнь в промзоне
Что происходит в промышленных зонах столицы
«Роснефть» подняла уровень добычи углеводородов
В России сократились продажи дизельных автомобилей
Ремонтировавший «Аврору» завод оштрафовали
Минпромторг объявил конкурс на подготовку бизнес-плана промзоны в Египте
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
«Бородавочник» никак не уймется
Отставка главного штурмовика ВВС США опять отложена
Кассовые сборы
С чем связаны нападения на инкассаторов в Москве
Опубликовано видео захвата в Москве участника налета на инкассаторов
Авиасалон в Бангалоре пройдет без «Русских витязей»
США выделят 400 миллиардов долларов на модернизацию ядерных сил
Полиция обнаружила третьего подозреваемого в нападении на столичных инкассаторов
Все материалы
Наука и техника
Сверхновая 1993J (в представлении художника)Взрыв года
Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезды
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Освобожденные
Чем тешили себя негры после отмены рабства в США
Сотня спутников помогла Индии поставить рекорд по запуску на орбиту
Названы самые «спортивные» страны ЕС
В еврейских кувшинах нашли следы геомагнитной аномалии
Погодную бомбу над США показали на видео
Все материалы
Спорт
ЗаМессили
Разгром от ПСЖ и другие крупные поражения «Барселоны» в Лиге чемпионов
Флойд МэйуэзерБой на миллиард
Возможна ли на самом деле встреча на ринге Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора
«Лос-Анджелес Лейкерс» вернул Мозгова в состав
Бывшего футболиста «Локомотива» оштрафовали за кражу пиджака из магазина
Американский футбольный клуб начал поиск тату-директора
Призер ОИ-2012 по велоспорту из Австралии решил выступать за Россию
Тренер «Барселоны» назвал виновника разгромного поражения от ПСЖ
Все материалы
Культура
«Спонтанный стрит-арт — маргинальный вид спорта»
Как поднять московское уличное искусство с колен
Неловкий момент
Как фэшн-фотограф Денис Пил заставал своих моделей врасплох
Кадр из фильма «Затерянный город Z»Все несчастные семьи
«Затерянный город Z», повар-убийца и нравы оппозиции на Берлинском кинофестивале
Скарлетт Йоханссон назвала моногамию неестественной
5'Nizza выпустила первый за 12 лет альбом
Украинские издательства раскритиковали запрет на ввоз книг из России
Вышел клип на песню «Ленинграда» от режиссера «Хардкора»
Все материалы
Интернет и СМИ
Владыки морей
Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Нездоровый образ жизни
Активисты избивают пьющих и курящих россиян ради популярности в сети
Новозеландская полиция поймала подозрительного ежа с банкой от йогурта на голове
В сети обрадовались возвращению «неубиваемой» Nokia 3310
Пассажир метро с мышкой для смартфона смутил пользователей сети
Подросток внес правку в статью Википедии и стал VIP на концерте любимой группы
Все материалы
Ценности
А ну заткнулись!
Как правильно заправить в джинсы свитер и все остальное
Longchamp посвятила сумки антилопе куду
Levi’s сшил одежду для бунтарей
Столетнюю лампу продали за три миллиона долларов
Salvatore Ferragamo посвятил аромат юным девушкам
Доменико Кастелло«Разница между мужчинами и женщинами — это борода!»
Как встретить весну: советы итальянского стилиста Доменико Кастелло
Supreme украсил спортивный костюм портретами Обамы
Все материалы
Путешествия
«Туризм — эффективное оружие духовного господства»
Эксперт о современных трендах и борьбе с новым варварством
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
Российские визы предложили сделать бесплатными
В России впервые с 2014 года зафиксировали рост выездного турпотока
Летевший в Израиль лайнер совершил экстренную посадку из-за дебошира
В Анталье понадеялись на 2,5 миллиона российских туристов
В Красноярске совершил аварийную посадку самолет китайской авиакомпании
Все материалы
Из жизни
На фото (слова насильника жертве): «Давай, кузен, это весело. Это просто игра»«Будь мужиком, сделай это»
Истории жертв изнасилований обоих полов — в проекте фотографа из США
«Она меня сразила»
Фотопроект о влюбленных российских пенсионерах
Законно раздеться
Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права
Sozopol, Bulgaria - Black Sea during the summer holidays«Назад? Спасибо, уж лучше вы к нам!»
История московской бизнес-леди, переехавшей в Болгарию
Курс енототерапии появился в екатеринбургском зоопарке
Супруги из Техаса сделали из гигантского бизона домашнее животное
В Карелии кот оставил без света более двух тысяч человек
Все материалы
Тест: угадай дорожный знак
Большой палец вверх и женщина с сумкой: запутанный тест на знание знаков
Гиперкар Aston Martin и Red Bull получит уникальный мотор V12
Дерзкие ограбления в мире машин
Машины, колеса и даже танки — самые необычные случаи автомобильного воровства
Jaguar добавил F-Pace, XF и XE три новых двигателя
Будущий король: первый тест нового Hyundai Solaris
Тест-драйв повзрослевшего «Соляриса» — второго поколения
Трековый Aston Martin проехал Нюрбургринг медленнее VW Golf GTI
История культовых тюнинг-ателье: Brabus
Краткий гид по самым быстрым и самым мощным «Мерседесам»
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы