Курс енототерапии появился в екатеринбургском зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке разработали курс для детей, которые страдают аутизмом, ДЦП и другими заболеваниями. К занятиям привлекли дрессированных сурикатов и енотов, сообщает в среду, 15 февраля, ТАСС со ссылкой на специалиста учреждения Игоря Пермякова.

«Существует иппотерапия, дельфинотерапия. Мы решили разработать енототерапию для детей, страдающих различными заболеваниями. Для этого обучали сурикатов и енотов. Пушистые помощники не только помогают открывать инвалидам окружающий мир, но также помогают им в социализации», — сказал он.

По словам Пермякова, дети контактируют с животными в игровой комнате в группах от семи до восьми человек. Отмечается, что в ходе подобных занятий, на которых зверей можно погладить и пообщаться с ними, страдающие аутизмом дети раскрываются, начинают улыбаться, становятся более энергичными. «По словам взрослых, после такой терапии подростки с инвалидностью становятся более открытыми и начинают доверять друг другу», — сказал сотрудник зоопарка.

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