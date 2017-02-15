Раскрыта загадка «пятен Роршаха»

Физик Ричард Тейлор (Richard Taylor) из Орегонского университета в США выяснил, почему люди видят различные образы в таких абстрактных изображениях, как «пятна Роршаха». Важную роль играет визуальная сложность рисунка — чем она меньше, тем больше форм может разглядеть человек. Свои выводы ученый представил в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE. Кратко о ней рассказано в журнале Nature.

В своих исследованиях Тейлор воспользовался такой математической характеристикой изображений, как фрактальная сложность (fractal complexity). Фракталом называют узор, который является самоподобным, то есть он имеет такую же форму, как одна из его частей. Этим свойством обладают такие объекты в живой природе, как кроны деревьев, облака или кровеносная система человека и животных. Фрактальная сложность определяется через D-значение, которое может быть равно как 1.0 (гладкая линия), так и 2.0 (фигура образует поверхность, а отдельные линии неразличимы).

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Ученый присвоил D-значения пяти «пятнам Роршаха» — узорам из симметричных чернильных клякс, которые в 60-х годах широко применялись в качестве психодиагностического теста. Для этого он воспользовался специальным компьютерным алгоритмом, обрабатывающим изображение и распознающим его границы. Фрактальная сложность анализируемых «пятен» охватила диапазон D-значений от 1.1 до 1.3.

Кроме того, исследователь изучил результаты тестов более тысячи пациентов, которые сообщали о различных образах (перцептах), которые ассоциировались у них с данными кляксами. Оказалось, что с увеличением D-значения число перцептов уменьшалось. Иными словами, чем больше фрактальная сложность изображения, тем меньше образов может разглядеть в нем человек. Аналогичный результат был получен в эксперименте с участием 23 студентов университета, которые разглядывали 24 сгенерированных компьютером «пятна» Роршаха с диапазоном D-значений от 1.05 до 1.95.

По словам Тейлора, его открытие может оказаться полезным для изучения зрительной системы человека, а также для разработки маскировочных материалов. Кроме того, работа позволяет понять, как люди воспринимают абстрактные художественные произведения. Так, американский художник Джексон Поллок разбрызгивал по холсту краску, и, по мнению ученого, создавал узоры с высокой фрактальной сложностью, чтобы зрители не могли разглядеть в картине лишние образы.