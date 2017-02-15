Посетитель столичного салона связи прогнал трех грабителей с топорами

Посетитель салона связи на юге Москвы прогнал трех налетчиков с топорами, пытавшихся совершить ограбление. Об этом сообщает в среду, 15 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Преступление произошло около 21:00 мск в салоне сотовой связи, расположенном по адресу улица Азовская, 3. Налетчики, угрожая персоналу топорами, потребовали наличные деньги.

Находившийся в салоне посетитель открыл по грабителям стрельбу из травматического пистолета, после чего те скрылись ни с чем. При этом нападавшие от страха бросили на месте преступления свои топоры, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах

На месте происшествия работают следователи, по факту случившегося начата проверка. Грабители объявлены в розыск.

В ноябре на северо-востоке Москвы свидетель ограбления салона сотовой связи заставил преступника бросить украденное на общую сумму около 360 тысяч рублей. Он также попытался задержать преступника, однако тот сумел скрыться.