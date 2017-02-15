В Австралии оценили возможные доходы от повышения налогов на сахар и соль

Австралийские и новозеландские эпидемиологи оценили экономический эффект от внедрения налогов на продукты, содержащие избыточное количество сахара, соли и насыщенных жиров, а также субсидирования продаж фруктов и овощей. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Если бы перечисленные выше налоги и субсидии были бы введены в действие в 2010-м, то в том же году австралийский бюджет получил бы 2,3 миллиарда долларов. Эти денежные средства, как отмечают ученые, будучи направленными в национальную систему здравоохранения, пошли бы в том числе на профилактические мероприятия по борьбе с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Наибольший экономический эффект пришелся бы от налога на сахар, который, по мнению ученых, мог бы обеспечить в 2010 году прирост 1,2 года здоровой жизни на каждые сто австралийцев. Для 24-миллионного населения Австралии это примерно эквивалентно 270 тысячам годам жизни, скорректированным по нетрудоспособности (инвалидности).

Авторы отмечают, что проведенное ими моделирование является первым подобным исследованием, где одновременно удалось оценить экономический эффект от ужесточения налогообложения на продукты, содержащие избыточное количество сахара, соли и насыщенных жиров, и субсидирования продаж фруктов и овощей.