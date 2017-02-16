Agent Provocateur назвал модели белья женскими именами

Британская компания Agent Provocateur выпустила коллекцию нижнего белья на сезон-весна лето. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Ключевая модель в линейке — мини-кимоно из шелкового шифона. В коллекцию также вошли комбинезоны и комплекты белья из гладких и блестящих тканей, вдохновленных образами фэшн-икон 1970-х и 1980-х годов.

Некоторые модели получили женские имена. Например, Angelica — топ из сетки с кружевом, Darya — высокие трусики с переплетенными ремешками нежно-голубого цвета и JoJo — слитный розово-черный купальник с желтой шнуровкой.

Фото: Agent Provocateur 1 /5

Компания Agent Provocateur основана в 1994 году в Великобритании, штаб-квартира располагается в Лондоне. Кроме нижнего белья, под этим брендом выпускаются купальники, парфюмерия и различные аксессуары.

В конце января 2017 года марка представила круизную коллекцию белья. В нее вошли модели с сеткой, напоминающей рыболовную, и волнообразным кружевом. Также в коллекции представлены бандажные комплекты и купальники.