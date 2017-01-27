Agent Provocateur завернула женщин в рыболовные сети

Британская компания Agent Provocateur представила круизную коллекцию нижнего белья. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

В линейку вошли модели Christalina, Madge и Angelica с сеткой, напоминающей рыболовную, и волнообразным кружевом. Также в коллекции представлены бандажные комплекты и купальники.

Фото: Agent Provocateur 1 /2

Компания Agent Provocateur основана в 1994 году, штаб-квартира располагается в Лондоне. Кроме нижнего белья, под этим брендом выпускаются купальники, парфюмерия и различные аксессуары.

Одна из новинок — линейка нижнего белья, посвященного Хеллоуину. Речь идет о трех моделях трусиков: Ziggy с вырезом в виде молнии, Mildryd кроваво-красного цвета и Salem, на которых изображены кошки со светящимися в темноте глазами.