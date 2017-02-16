Генсек НАТО рассказал об эффективности жесткого диалога с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что диалог с Москвой должен подкрепляться «жестким предсказуемым подходом» и «надежным сдерживанием». Такое мнение он высказал в четверг, 16 февраля, в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы должны объединить диалог с надежным сдерживанием. Это тот урок, который мы выносим (...) Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня», — сказал генсек альянса.

Ранее Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО не хочет холодной войны с Россией, а также подчеркивал, что с Москвой можно поддерживать добрососедские отношения, «если вы сильны, тверды и предсказуемы».

15 февраля глава американского военного ведомства Джеймс Меттис заявил, что переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы. По его мнению, Североатлантический альянс должен быть готов защитить себя, если Кремль «захочет действовать вопреки международному праву».

В ответ на эти слова министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от американской стороны разъяснений. Он также добавил, что вести переговоры с Москвой с позиции силы бесперспективно.