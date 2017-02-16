Российские СМИ перепутали покусавшую пенсионерку овчарку с леопардом

Российские региональные СМИ перепутали покусавшую пенсионерку в Башкортостане овчарку с леопардом. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщает «Российская газета».

Как утверждается в материале издания, на женщину напала домашняя овчарка, которую зовут Леопард. Кличка сбила с толку башкирских журналистов. «Мы разобрались с ситуацией. Никакого нападения леопарда не зафиксировано, пенсионерку на самом деле покусала собака», — объяснили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что фейковую историю о нападении леопарда подхватили многие башкирские СМИ. Так, несуществующий хищник превратился в экзотический подарок от друзей и домашнего питомца, который внезапно поддался агрессии и покусал человека.

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Даже после официального комментария МВД не переставали появляться заголовки, среди которых «Женщина угодила в клинику после встречи с леопардом на улице Уфы» и «Леопард, разодравший женщину, жил дома у уфимца».

Судя по всему, путаница возникла из-за того, что при поступлении в больницу пострадавшая утверждала, что на нее напал леопард, не уточняя, что это кличка собаки.

На момент написания заметки, пенсионерка находится в реанимации. Женщина получила тяжелые раны — у нее сломана рука и скальпирована часть головы.