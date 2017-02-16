Mango выпустил экологичную коллекцию одежды

Испанская марка Mango представила коллекцию одежды Committed, которая предназначена для тех, кто заботится о состоянии окружающей среды. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. В ней использованы только натуральные материалы — органический переработанный хлопок, тенсел и модал, обработанные безопасным красителем.

Для съемок лукбука линейки выбрали памятник органической архитектуры Maison Gaudet, построенный Антти Ловагом в Туррет-сюр-Лу во Франции.

Линейка Committed запущена в рамках экологически рационального развития бренда. Представители компании, выступая в защиту прав животных, заявили, что при создании одежды не используется используется кожа и мех экзотических, диких или исчезающих видов животных.

Mango — испанский производитель одежды сегмента масс-маркет. Компания основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Барселоне.