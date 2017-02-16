Фотограф из США создал ради дочери проект в стиле «Красавицы и чудовища»

Фотограф из американского штата Юта создал проект в стиле мюзикла «Красавица и чудовище» компании Disney для своей трехлетней дочери. Об этом пишет в четверг, 16 февраля, Mashable.

Джош Росси (Josh Rossi), который занимается коммерческими и рекламными проектами, захотел удивить маленькую Нелли и вместе с супругой Роксаной подготовил все необходимое для съемки. Наряды специально создала дизайнер Элла Дайнае (Ella Dynae).

«Обычно мы просто играем в то, что любят наши дети. В этот раз мы играли в игру, которую мы оба искренне любим, — вместе делали волшебные снимки», — указал Росси. Американец также хотел вдохновить своим примером отцов, которые редко проводят время с детьми.

Весной 2017 года в прокате появится полнометражный фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли. Трейлер ленты побил рекорд по количеству просмотров, установленный в сентябре промороликом фильма «На 50 оттенков темнее». За первые 24 часа видео набрало 127,6 миллионов просмотров.