Парижанке простили штраф в 70 евро за оставленную на улице книгу

В Париже женщину оштрафовали на 68 евро за то, что она оставила книгу на улице. Однако после того, как она рассказала об этом в соцсетях, наказание отменили, сообщает радиостанция France Bleu.

Гвенель (полное имя не сообщается) оставила для обмена прочитанный том рядом с витриной книжного магазина, так как не обнаружила внутри соответствующей полки. Ранее женщина уже передавала другим прочитанные издания, но сейчас ее задержала полиция.

Француженке выписали штраф за свалку мусора в общественном месте. Отмечается, что такие же санкции в Париже накладывают на тех, кто бросил на тротуаре, например, окурок.

По информации радиостанции, Гвенель написала о случившемся в социальных сетях. После того как на информацию об инциденте обратили внимание СМИ, местные власти отменили принятое решение о наказании, назвав его ошибочным. «Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф», — отреагировали на аккаунте столицы Франции в Twitter.

В марте 2016 года сообщалось, что в библиотеку Дейтонского университета (штат Огайо) бывший студент вернул книгу об истории крестовых походов, которую он взял 49 лет назад. Руководство учебного заведения простило Филлипсу долг в 354 доллара.