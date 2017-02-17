В Россию из Норвегии депортировали смоленского наркоплантатора

Гражданин РФ Федор Джежули, вырастивший в подвале своего дома в Смоленской области почти 100 кустов конопли, депортирован в Россию из Норвегии, Об этом журналистам сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

«Конопляная плантация насчитывала почти 100 кустов. В марте 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконное производство было обнаружено сотрудниками полиции, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Однако он сумел скрыться от сотрудников правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск», — сказала Ирина Волк.

Джежули был задержан в 2016 году норвежскими компетентными органами за нарушения миграционного законодательства. Тогда и выяснилось, что он разыскивается в России.

В пятницу, 17 февраля, мужчина в сопровождении сотрудников Российского Национального центрального бюро Интерпола и ФСИН доставлен на территорию РФ. Ему заочно были предъявлены обвинения по статьям «незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере» и «покушение на торговлю наркотиками в особо крупном размере».

В январе 2016 года в Красноярске сотрудники правоохранительных органов совместно с местными казаками задержали молодого человека, который выращивал дома марихуану и менял ее на фрукты.