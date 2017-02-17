В Подмосковье развернули пятый зенитный ракетный полк на системах С-400

В Центральном промышленном районе, охватывающем Москву и 12 областей, заступил на боевое дежурство пятый полк, оснащенный зенитными ракетными системами С-400. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Минобороны.

Всего в Подмосковье было развернуто в общей сложности шесть зенитных ракетных полков на системах С-400. Первый из них (606-й в Электростали) заступил на боевое дежурство в 2007 году, это также было первое соединение в стране, оснащенное С-400. В 2015-м его дивизионы были отправлены на боевое дежурство в другие регионы (предположительно, в Сирию и в Арктику), на его месте в январе 2016-го развернули новый полк.

На данный момент в составе сил воздушно-космической обороны развернуто 18 зенитных ракетных полков, оснащенных системой С-400 (все, кроме одного, двухдивизионные). До 2020 года по госпрограмме вооружений должны быть закуплены 56 зенитных ракетных дивизионов С-400.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.