Microsoft создала клип-игру на композицию Go! группы M83

Компания Microsoft выпустила интерактивный клип-аркаду на песню Go! французской электро-поп-группы M83. Музыкальный ролик стилизован под гоночную ретроигру, сыграть в которую можно на сайте коллектива.

Разработчики связали звук с игровым процессом: динамика аркады ускоряется или замедляется в зависимости от темпа песни.

Группа M83 была основана в 2001 году. Она названа в честь спиральной галактики Messier 83. Коллектив играет музыку в жанрах электро-поп, индитроника, дрим-поп, техно и эмбиент. В дискографии M83 семь студийных альбомов. Последняя пластинка, Junk, была выпущена в 2016 году.

В феврале 2016 года лондонская студия The Line создала видеоигру Red Carpet Rampage, которая увековечивает бесплодные попытки актера Леонардо Ди Каприо получить премию «Оскар».