Под Калининградом зенитные «Панцири-С» потренировались в борьбе с бронетехникой

На учениях зенитного ракетного полка в Калининградской области комплексы «Панцирь-С» отработали борьбу с бронетехникой противника. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказали в пресс-службе Балтфлота.

В общей сложности в стрельбах было задействовано четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С» и около 100 военнослужащих. Помимо основной цели (учений по борьбе с авиационными средствами поражения), комплексы выполнили стрельбы из автоматических пушек по макетам бронетранспортеров, расположенным на значительном удалении от позиций.

Перед стрельбами подразделение совершило многокилометровый марш на один из полигонов.

В регионе развернут 183-й гвардейский зенитный ракетный Молодечненский полк, переоснащенный на системы С-400 в 2013 году. По действующим нормативам каждому такому полку дополнительно придается подразделение комплексов «Панцирь-С», обеспечивающих оборону от средств воздушного нападения в ближней зоне ПВО.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы 96К6 «Панцирь-С» создавались в тульском «КБ приборостроения». Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для ОАЭ. Современная версия официально принята на вооружение российских войск ПВО в 2012 году.

Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.