Акции Samsung подешевели после ареста вице-президента корпорации

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung подешевели на фоне ареста вице-президента, являющегося фактическим главой корпорации Ли Чжэ Ёна. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости. Бизнесмена обвиняют во взяточничестве в связи с коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи.

По состоянию на 07:52 мск акции Samsung Electronics на Корейской бирже дешевели на 1,21 процента к предыдущему закрытию. При этом ранее бумаги компании падали на 3,2 процента.

Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинению во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён помещен в тюрьму города Йыван в 15 километрах южнее столицы. Ли Чжэ Ён формально занимает пост вице-президента корпорации, но фактически принял на себя функции руководителя после того, как его отец президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт.

Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана.

Осенью 2005-го года Центральный окружной суд Сеула признал виновными двоих руководителей корпорации Samsung в незаконных сделках с акциями и приговорил их к тюремному заключению. Гур Тэ Хак, бывший управляющий компании Everland, подразделением Samsung, в ведении которого находится крупнейший в Южной Корее парк развлечений и Парк Ро Бин обвинялись в том, что в 1996 году продали конвертируемые облигации по ценам ниже рыночной стоимости детям главы корпорации Samsung Ли Кун Хи.

По версии следствия, на этих сделках сын Ли Кун Хи, Ли Чжэ Янг (Lee Jae-yong), возглавляющий сейчас Samsung Electronics и трое дочерей главы корпорации получили незаконную прибыли в 97 миллиардов вон (93 миллиона долларов).

Гур Тэ Хак был приговорен к трем годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на пять лет. Парк Ро Бин — к двум годам, с отсрочкой на три года.

