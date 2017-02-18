20th Century Fox извинилась за ложные новости о тайной встрече Путина и Трампа

Кинокомпания 20th Century Fox извинилась за то, что ради рекламы своего нового фильма «Лекарство от здоровья» распространила ложные новости, в числе которых было сообщение о якобы тайной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как передает ТАСС в пятницу, 17 февраля, об этом говорится в распространенном ею заявлении.

«Пытаясь разжечь интерес к нашим фильмам, мы изо всех сил стремимся расширить границы традиционного маркетинга, чтобы креативно донести свои идеи до потребителей нашей продукции. В данном случае мы совершили ошибку.. Цифровая кампания была неуместной на всех уровнях, особенно с учетом доверия, над выстраиванием которого мы ежедневно работаем с нашими потребителями»,—- сказано в сообщении. Также там отмечается, что 20th Century Fox приносит «искренние извинения».

14 февраля стало известно том, что в рамках продвижения картины режиссера Гора Вербински «Лекарство от здоровья» (A Cure for Wellness, 2016) киноконцерн зарегистрировал несколько сайтов, якобы принадлежащих газетам, которых на самом деле не существует. На них были опубликованы поддельные новости, в частности, о якобы состоявшейся тайной встрече Путина и Трампа и другие ложные сообщения, такие, как намерения главы Белого дома ввести запрет на вакцинацию американцев.

Сомнительная рекламная кампании вызвала волну критики в адрес 20th Century Fox

В фильме «Лекарство от здоровья» рассказывается об оздоровительном центре в швейцарских Альпах, над пациентами которого проводятся секретные опыты. В нем сыграли Джейсон Айзекс, Дэйн ДеХаан, Миа Гот и Селия Имри. В американский прокат кинолента вышла 10 декабря 2016 года, на российских экранах она должна появиться 30 марта.