Загадочные постеры намекнули на новый альбом Ланы Дель Рей

Постеры с изображением американской певицы Ланы Дель Рей и надписью «Любовь» (Love) появились на стенах Лос-Анджелеса. Фотография размещена в Twitter-аккаунте одного из фан-клубов исполнительницы.

— Lana Del Lovers (@LanaDelLovers) 17 февраля 2017, 21:21

Пользователи предположили, что с помощью афиш Лана Дель Рей анонсирует новый альбом или сингл.

В дискографии певицы — четыре студийных альбома. Последний из них, Honeymoon, Лана Дель Рей выпустила в сентябре 2015-го. Она также принимала участие в записи диска Starboy певца The Weeknd.

Лана Дель Рей получила всемирную известность после выхода дебютной пластинки Born to Die в 2012 году.